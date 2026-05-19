Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di vendere il palazzo situato in via Turati a Milano, che ospita il locale Twiga, al prezzo di 58 milioni di euro. L’operazione riguarda anche altri immobili nella città meneghina, con l’obiettivo di reperire fondi per un progetto di finanziamento. Non sono stati forniti dettagli sui compratori o sul motivo specifico della vendita. La transazione è ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.

Lmdv Capital, la holding che fa riferimento a Leonardo Maria Del Vecchio, ha messo in vendita il palazzo di via Turati a Milano dove ha sede la società stessa e anche il famoso locale Twiga. Il valore sarebbe vicino ai 58 milioni di euro, al quale se ne aggiungerebbero una ventina da altri immobili in vendita in via Montenapoleone. L’operazione dovrebbe aiutare con l’acquisto da parte di Del Vecchio delle quote di Delfin dai suoi fratelli. Del Vecchio ha messo in vendita i suoi palazzi a Milano Leonardo Maria Del Vecchio, il più attivo tra gli eredi del fondatore di Luxottica, ha messo in vendita, attraverso la sua società Lmdv Capital, alcuni immobili a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Leonardo Maria Del Vecchio vende il palazzo di via Turati a Milano che ospita il Twiga a 58 milioni di euro

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