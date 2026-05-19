Nel luglio del 1973, Arcana editrice ha pubblicato il libro “Underground a pugno chiuso!” di Andrea Valcarenghi. In una prefazione scritta da Marco Pannella, si affronta il tema della fantasia come elemento indispensabile. La comunicazione si rivolge direttamente all'autore, Andrea Valcarenghi, e si apre con una richiesta di scrivere questa introduzione. L'intervento si inserisce nel contesto di un testo che si propone di esplorare il mondo dell’underground e della creatività.

L’ho letto e riletto per settimane, compiendo i gesti della preparazione ad una critica, ad un giudizio, ad una presentazione, a questa apparente ed ennesima mia complicità o connivenza con qualcuno di voi. Annoto allora quel che mi par buono, ed è molto; quello da cui dissento, che non è poco; ricorro alle categorie di bello e di brutto e trovo bei racconti, davvero, come belle sono tante pagine, rasi, annotazioni cui dà ogni tanto risalto per contrasto il “brutto” della proclamazione ideologika-klassista, residuo obbligato del borghesaccio che eri e che come tutti noi rischi di tornare ad essere, preoccupazione tua e di tanti altri anziché occupazione piena e creativa; proclamazione, insomma, in luogo di azione di classe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il manifesto politico di Marco Pannella, la fantasia come necessità

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