Monopattini da domani scattano le multe per chi non ha la targa Ecco come fare per ottenerla last minute

A partire da domani, domenica 17 maggio, chi utilizza un monopattino elettrico senza targa sarà soggetto a sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro. La normativa, in vigore dal giorno seguente, prevede l’obbligo di esporre la targa sul mezzo. Per chi non l’avesse ancora ottenuta, sono disponibili modalità per richiederla in modo rapido. La misura si applica a tutti i monopattini in circolazione nelle aree pubbliche.

Da domani, domenica 17 maggio, chi circola con un monopattino elettrico senza targa rischia multe fino a 400 euro. Ma c’è un problema: ottenere il cosiddetto “targhino” non è immediato, e migliaia di utenti che per mettersi in regola stanno presentando domanda in queste ultime ore potrebbero non riuscire ad averlo materialmente in tempo. Il decreto e la circolare. L’obbligo è previsto dal decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo scorso, che ha definito modalità e caratteristiche del nuovo contrassegno per i monopattini elettrici. Una successiva circolare del ministero dell’Interno ha chiarito che «l’obbligo di dotarsi del contrassegno decorre dal 17 maggio 2026», cioè sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto. 🔗 Leggi su Open.online

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