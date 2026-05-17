Obbligo di targa per i monopattini | controlli a Bari scattano le multe

A Bari, la Polizia locale ha avviato controlli specifici per verificare il rispetto dell'obbligo di targa sui monopattini. Durante le operazioni, sono state identificate alcune violazioni e sono state emesse multe ai conducenti che non avevano rispettato le normative previste. Le verifiche si sono concentrate sulla presenza e correttezza della targa, con l’obiettivo di garantire un utilizzo più sicuro di questi mezzi in città.

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