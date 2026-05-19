A Milano, due imprenditori sono stati condannati per aver messo in atto una truffa legata alla consegna di mascherine alla ASL. Secondo le indagini, hanno nascosto la merce per diversi mesi, rendendo difficile verificare la reale consegna dei dispositivi di protezione. La procura ha ricostruito le modalità con cui sono state organizzate le operazioni e identificato le persone coinvolte nell'intera operazione, che prevedeva la consegna di mascherine mai effettivamente arrivate alle strutture sanitarie.

? Punti chiave Come hanno fatto a nascondere la merce per mesi?. Chi ha orchestrato la truffa delle mascherine mai arrivate?. Quanto ammonta il danno economico causato alla sanità pubblica?. Perché i giudici hanno inflitto pene così pesanti ai fornitori?.? In Breve Danno economico di 269mila euro per l'ASL TO3 durante l'emergenza 2020.. Provvisionale di 200mila euro disposta immediatamente a carico degli imputati.. Pene di 4 anni e 10 mesi e 6 anni e 6 mesi di reclusione.. Avvocato Andrea Castelnuovo assiste l'ente pubblico come parte civile nel processo.. Il tribunale penale di Milano ha condannato due imprenditori per la mancata consegna di dispositivi di protezione sanitaria all’ASL TO3 durante l’emergenza del 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: due imprenditori condannati per le mascherine fantasma all’ASL

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