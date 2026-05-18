Mascherine e tute anticovid mai arrivate dall' Asl torinese che le aveva ordinate condannati due fornitori
Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna per due imprenditori italiani coinvolti nella mancata consegna di mascherine e tute anticovid all’Asl Torino 3 durante i primi mesi della pandemia. La vicenda riguarda ordini effettuati dall’ente sanitario che non sono mai stati soddisfatti dai fornitori, nonostante siano stati pagati. La decisione si basa su un processo che ha accertato l’assenza di consegne e il comportamento dei due imprenditori in quella fase critica.
Il tribunale di Milano ha condannato due imprenditori italiani per la mancata fornitura di dispositivi di protezione all'Asl To3 durante la prima ondata della pandemia covid. La sentenza è stata emessa davanti alla terza sezione del tribunale penale nella serata di venerdì 15 maggio 2026, a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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