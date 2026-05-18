Mascherine e tute anticovid mai arrivate dall' Asl torinese che le aveva ordinate condannati due fornitori

Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna per due imprenditori italiani coinvolti nella mancata consegna di mascherine e tute anticovid all’Asl Torino 3 durante i primi mesi della pandemia. La vicenda riguarda ordini effettuati dall’ente sanitario che non sono mai stati soddisfatti dai fornitori, nonostante siano stati pagati. La decisione si basa su un processo che ha accertato l’assenza di consegne e il comportamento dei due imprenditori in quella fase critica.

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