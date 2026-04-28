Contattati dai russi per mappare le ' zone grigie' di Milano | condannati i due imprenditori 007

Due imprenditori brianzoli sono stati condannati a pene di oltre due anni e mezzo e due anni, rispettivamente, per aver accettato di collaborare con un'agenzia di intelligence russa. Secondo le accuse, si sarebbero impegnati a mappare le aree di Milano considerate 'zone grigie', ricevendo in cambio criptovalute. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e al successivo procedimento giudiziario.

Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi due imprenditori brianzoli che si sarebbero messi a disposizione per una presunta attività di spionaggio per l'intelligence russa, in cambio anche di criptovalute. Lo ha deciso la gup di Milano, Angela Minerva, dopo le indagini condotte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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