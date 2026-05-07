Roberto Donadoni ha commentato la partita tra Milan e Atalanta, sottolineando che non sarà facile per la squadra di casa affrontare gli avversari. Ha inoltre parlato di Leao, affermando che ha il potenziale per diventare un giocatore di livello superiore. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un’intervista in cui ha analizzato la stagione dei rossoneri e le sfide future.

Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore rossonero, maglia con cui ha vinto 6 Campionati Italiani, 4 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali, ha voluto analizzare il momento del Milan. Dopo le recenti sconfitte, Donadoni ha voluto parlare della sfida di domenica contro l'Atalanta. A detta sua, il match non sarà facile per i rossoneri, proprio perché la dea è una squadra tosta e, di conseguenza, vuole chiudere al meglio la propria stagione. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: «Non sarà una partita facile per i rossoneri perché l’Atalanta è una formazione tosta e vuole chiudere al settimo posto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Donadoni: “Atalanta? Non una partita facile per il Milan. Leao? Può essere un top”

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Donadoni: “Il valore di Allegri è conosciuto da tutti. Champions La tensione rischia di bloccarti” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

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