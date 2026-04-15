Milan il caso Leao esplode dopo i fischi di San Siro | la decisione a sorpresa di Allegri verso il Bentegodi

A San Siro, Rafael Leao è stato accolto con fischi durante l'ultima partita del Milan, mentre si trova in un momento difficile, senza segnare da più di un mese. La sua prestazione è stata accompagnata da critiche dei tifosi, e nelle ultime settimane il suo rendimento ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, l'allenatore ha deciso di effettuare una scelta inaspettata per la partita successiva al Bentegodi.

È uscito tra i fischi assordanti del pubblico di 'San Siro' in occasione di Milan-Udinese ma Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rafael Leao per la trasferta di domenica pomeriggio al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. E nonostante il ritorno del Diavolo al 3-5-2. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Al 'Bentegodi' Leao ha sempre vinto con il Milan contro il Verona, ma non ha mai segnato. Ha 'solo' servito due assist a Sandro Tonali per la vittoria dell'8 maggio 2022, un successo che lanciò il Diavolo verso lo Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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