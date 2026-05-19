Milan Tare sugli spalti dell’U-Power Stadium per seguire Monza-Juve Stabia | i motivi dietro alla sua missione

Il direttore sportivo del Milan è stato presente all'U-Power Stadium per seguire la partita tra Monza e Juve Stabia. La sua presenza ha attirato l'attenzione di chi segue gli eventi calcistici, in quanto si tratta di un appuntamento che coinvolge due squadre di livello diverso. La partita si è svolta senza rinvii o incidenti e si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto una delle due formazioni. La presenza di Tare è stata notata tra il pubblico durante il match.

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Nel pomeriggio andrà in scena la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia. Dopo il rocambolesco 2-2 dell'andata, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale, dove troveranno la vincente tra Catanzaro e Palermo. Tra i vari volti presenti all'U-Power Stadium per assistere alla sfida, spunta anche quello di Igli tare. Come riportato da 'Calciomercato.it', il direttore sportivo rossonero ha deciso di seguire dal vivo la gara per monitorare alcuni aspetti che potrebbero interessare il Milan. Nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un possibile addio al Milan al termine della stagione, Tare continua a lavorare sotto traccia, come ha sempre fatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare sugli spalti dell’U-Power Stadium per seguire Monza-Juve Stabia: i motivi dietro alla sua missione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monza-Juve Stabia, si decide tutto all'U-Power Stadium: il pronosticoDopo il pareggio per 2-2 a Castellammare, ecco il ritorno in Brianza: alla squadra di Bianco basta il pareggio per passare il turno Si gioca... Leggi anche: Milan, Furlani sugli spalti dell’Itelyum Arena per seguire il Varese: il punto sul progetto NBA Europe