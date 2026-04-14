Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha assistito alla partita tra Varese e Sassari tenendosi sugli spalti dell'Itelyum Arena. La presenza del dirigente rossonero ha attirato l'attenzione, mentre si seguivano gli sviluppi della sfida. Nel frattempo, si continua a seguire con interesse il progetto NBA Europe, che coinvolge diverse realtà del basket europeo. La partita ha visto in campo entrambe le squadre impegnate in una sfida combattuta.

Una serata speciale, dentro e fuori dal campo, all'Itelyum Arena di Varese. Due giorni fa, al vecchio 'Lino Oldrini', si è tenuta la sfida di Serie A di Basket Openjobmetis Varese-Sassari a cui ha assistito in forma privata anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan e figura chiave del fondo RedBird Capital Partners. A riportare la presenza dell'ad rossonero è 'VareseSport' che ha spiegato i motivi per cui Furlani si è presentato a Varese per seguire la gara di basket, poi vinta dai padroni di casa 91-90. La visita si inserisce infatti in un contesto più ampio. Come vi abbiamo raccontato nelle...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani sugli spalti dell’Itelyum Arena per seguire il Varese: il punto sul progetto NBA Europe

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