Milan Tare in bilico e presente a Monza | ecco il motivo | VIDEO CM

Il direttore sportivo del Milan si trova all’U-Power Stadium per seguire la partita tra il Monza e la Juve Stabia. La sua posizione all’interno del settore è nota, ma il suo futuro con il club resta ancora in dubbio. Nel frattempo, nelle vicinanze, si registra la presenza di Igli Tare, che è stato visto in zona durante un evento vicino allo stadio. La sua visita non è collegata ufficialmente alla partita in corso.

Il Ds rossonero, il cui futuro rimane incerto, è all’U-Power Stadium per seguire il match tra i padroni di casa e la Juve Stabia Blitz di Igli Tare nella vicina Monza. Il Direttore sportivo del Milan è infatti presente questa sera all’U-Power Stadium per seguire la sfida tra i padroni di casa e la Juve Stabia, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Igli Tare presente per Monza-Juve Stabia – Calciomercato.it Il dirigente del ‘Diavolo’ è al momento al centro dei rumors, con la società rossonera che potrebbe puntare su un nuovo uomo mercato in vista della prossima stagione. Tare in bilico e in attesa che il Milan decida il suo futuro, con il dirigente albanese che intanto ha raggiunto la città brianzola per vedere dal vivo Monza-Juve Stabia come raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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