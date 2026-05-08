Polveriera Milan Tare e Allegri ora sono in bilico | i dettagli | CM

A tre turni dalla fine del campionato, la situazione in casa Milan è diventata molto complicata. Le recenti prestazioni della squadra hanno portato a un clima di incertezza tra i dirigenti e lo staff tecnico. Tare e Allegri si trovano ora in una posizione di precarietà, con decisioni che sembrano imminenti. La squadra si prepara alle ultime sfide, mentre si attendono eventuali cambiamenti nella gestione.

Momento delicatissimo in casa rossonera quando mancano 3 turni al termine del campionato: cosa sta succedendo. Appena 4 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, in cui è arrivata solo una vittoria ovvero quella dello scorso 19 aprile sul campo dell’Hellas Verona (0-1). Il Milan vive un momento davvero delicato e adesso anche la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio: i rossoneri hanno appena 3 punti di vantaggio sulla Roma (quinta) e domenica sera riceveranno a San Siro l’Atalanta di Palladino. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Nemmeno a livello societario la situazione è delle migliori: i rapporti tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare non sono proprio idilliaci e l’esperienza del dirigente albanese a Milano rischia di concludersi dopo un solo anno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Roma-Milan: le parole di Allegri a Sky Sport | Serie A

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