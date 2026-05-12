Domenica In ha visto oggi un cambiamento inatteso, con Caterina Balivo presente nello studio de La Volta Buona. Durante l’appuntamento, la conduttrice ha intervistato Pupo, approfondendo aspetti legati alla carriera, alla vita privata e al mondo della televisione. La puntata ha incentrato l’attenzione su questa lunga conversazione, senza ulteriori dettagli su altri eventi o sviluppi.

Momento inaspettato oggi nello studio de La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha ospitato Pupo per una lunga intervista tra carriera, vita privata e televisione. Proprio nel finale della chiacchierata, però, il cantante ha sorpreso tutti con una dichiarazione del tutto inattesa che riguarda il futuro di Domenica In. Pupo candida Caterina Balivo per Domenica In. Mentre Caterina Balivo stava salutando il suo ospite, Pupo ha deciso di svelare pubblicamente di aver fatto il suo nome come possibile erede di Mara Venier. Il cantante ha raccontato di averne parlato anche sulle pagine del Quotidiano Nazionale, giornale con cui collabora. “Io ti ho candidata come prossima conduttrice di Domenica In”, ha dichiarato davanti al pubblico in studio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Domenica In, spunta il nome di Caterina Balivo: cosa sta succedendo

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