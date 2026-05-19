Milan riflettori su Leao e Saelemaekers | il grande dubbio di Allegri

In vista della partita tra Milan e Cagliari, l'attenzione si concentra sui due giocatori rossoneri, Leao e Saelemaekers. L'allenatore del Milan ha ancora da decidere se schierarli dall'inizio o meno, mantenendo un dubbio aperto sulla formazione. La partita si avvicina e le scelte in attacco sono al centro delle discussioni tra addetti ai lavori. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma le prossime ore potrebbero chiarire le intenzioni del tecnico.

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Il Milan si prepara a vivere 90 minuti di fuoco che valgono una stagione intera, ma in vista della sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45, i riflettori non saranno puntati solo ed esclusivamente sulla lotta Champions. A tenere banco in casa rossonera è anche il ballottaggio nel reparto offensivo che coinvolge due dei protagonisti della stagione, molto discussi nell'ultimo periodo a casa delle prestazioni sottotono: Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Due situazioni differenti e due percorsi diversi, ma entrambi non stanno passando un bel periodo. Contro il Cagliari, il Milan avrà il il netto vantaggio di avere il proprio destino tra le mani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, riflettori su Leao e Saelemaekers: il grande dubbio di Allegri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Allegri ha scelto la formazione anti Juve Sullo stesso argomento Milan con il 4-3-3: Athekame diventa cruciale. E la frase di Allegri su Saelemaekers …Milan-Udinese, tra poche ore Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e potrebbe svelare alcuni dettagli importanti verso la partita che... Milan-Juve, le probabili formazioni: dubbio Yildiz per Spalletti. Allegri con Leao e Pulisic davantiPochi dubbi per Allegri in vista del big match di questa sera: in attacco Leao e Pulisic, unico ballottaggio a sinistra. Il Milan fa più punti senza Leao in campo secondo i numeri della stagioneAnalisi dettagliata delle prestazioni del Milan con e senza Rafael Leao per comprendere la dinamica della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Alleg ... notiziemilan.it Milan, senza Leao si vola: la vittoria di Marassi conferma l’equivoco, Rafa potrebbe essere già un exLa squadra di Allegri ha una media punti da scudetto nelle partite in cui il portoghese non ha messo piede in campo: contro il Cagliari potrebbe ancora restare fuori dai titolari ... sport.virgilio.it Dichiarazione ufficiale della Curva Sud contro l'intera dirigenza del Milan, in particolare il CEO del club Giorgio Furlani reddit