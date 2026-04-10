Il Milan si prepara ad affrontare la partita contro l'Udinese con il modulo 4-3-3. In questa disposizione, il ruolo di Athekame potrebbe assumere un'importanza rilevante, mentre l’allenatore ha commentato recentemente su Saelemaekers. La formazione rossonera potrebbe quindi subire alcune variazioni rispetto alle scelte precedenti, puntando su nuovi equilibri e giocatori in vista della sfida.

Milan-Udinese, tra poche ore Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e potrebbe svelare alcuni dettagli importanti verso la partita che andrà in scena domani sera allo stadio San Siro. Ieri intanto sono arrivate le prime voci da Milanello sulle possibili scelte dell'allenatore rossonero: prime prove di 4-3-3 verso la partita contro i bianconeri con un tridente offensivo che potrebbe essere schierato con Leao a sinistra, Gimenez al centro e Pulisic a destra. Questa mossa tattica potrebbe servire per 'svegliare' un po' l'attacco del Diavolo che in questa fase finale della stagione sta facendo fatica a trovare il gol, specialmente con i propri attaccanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan con il 4-3-3: Athekame diventa cruciale. E la frase di Allegri su Saelemaekers …

Milan verso il 4-3-3: ecco perché Athekame è già pronto. E quella frase su Saelemaekers …Milan-Udinese, tra poche ore Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e potrebbe svelare alcuni dettagli importanti verso la partita che...

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