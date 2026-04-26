Stasera si gioca il big match tra Milan e Juventus, con alcune scelte ancora da definire. L’allenatore dei rossoneri ha deciso di schierare Leao e Pulisic in avanti, lasciando aperto il confronto per un posto a sinistra. Per la Juventus, invece, la formazione dovrebbe essere composta da giocatori che occupano le stesse posizioni, con pochi dubbi sulla linea offensiva. La partita si preannuncia molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Pochi dubbi per Allegri in vista del big match di questa sera: in attacco Leao e Pulisic, unico ballottaggio a sinistra. Estupinan e Bartesaghi si giocano una maglia da titolare, con il primo però nettamente favorito. Spalletti deciderà all'ultimo invece per quanto riguarda l'attacco: Yildiz - non al top - dovrebbe partire dal 1', ma è possibile la staffetta con Boga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Juve, le probabili formazioni: dubbio Yildiz per Spalletti. Allegri con Leao e Pulisic davanti

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