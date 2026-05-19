Dopo la partita contro il Genoa, un commentatore ha espresso chiaramente la sua opinione sulla strategia adottata dall’allenatore della squadra. Ha definito quella scelta come l’unica possibile, sottolineando il carattere pragmatico dell’approccio. Contestualmente, ha evidenziato un problema che potrebbe influenzare il prosieguo del campionato, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle conseguenze. La sua analisi si concentra sulle decisioni prese in campo e sul loro impatto immediato.

Il Milan ha vinto contro il Genoa per 2-1: una vittoria che fa discutere tifosi e addetti ai lavori, visto che la squadra ha ritrovato i tre punti, ma non ha brillato a livello di gioco visto sul campo. Sull'argomento è intervenuto in modo diretto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani che ha postato sul social X un'analisi della gara. Secondo il giornalista, il calcio visto contro il Grifone non deve sorprendere nessuno, viste anche le altre prestazioni stagionali del Diavolo: "Allegri fa disputare al Milan l'unica partita possibile: prudente, attenta, con l'obiettivo di sfruttare le poche opportunità". Linea bassa e difesa, scelta conservativa per trovare l'obiettivo Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani chiaro dopo Genoa: “Allegri fa l’unica partita possibile”

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MILAN-GENOA 1-1: LEAO SALVA ALLEGRI… ALLULTIMO TIRO!

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