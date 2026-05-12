Genoa-Milan la probabile formazione rossonera | Allegri in emergenza totale nella partita dell’anno

Domenica 17 maggio si svolgerà la partita tra Genoa e Milan allo stadio Luigi Ferraris. La data e l’orario preciso sono ancora da definire, con una possibile collocazione tra le 12:30 e le 18:00. La squadra rossonera si presenta con diverse assenze, e l’allenatore si trova costretto a schierare una formazione in gran parte emergenziale. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in vista della fine del campionato.

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Con tre punti, i rossoneri avranno ancora chance (battendo poi la settimana successiva il Cagliari a 'San Siro') di qualificarsi in Champions League senza dipendere dai risultati di Napoli, Juventus, Roma e Como. In caso di pareggio o di altra sconfitta (sono già 5 nelle ultime 7 gare), Mike Maignan e compagni dovranno farsi il segno della croce e sperare. Genoa-Milan, che si potrebbe giocare o alle ore 12:30 (come comunicato in via ufficiale ieri) o alle ore 18:00 (esiste il rischio spostamento per ottenere la contemporaneità con il Derby della Capitale, si attende la decisione del Prefetto di Roma), vedrà, però, Allegri alle prese con un'emergenza totale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri in emergenza totale nella partita dell’anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST MILAN GENOA:QUESTA PARTITA DEVE SERVIRCI DA LAZIONE... Notizie correlate Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per AllegriIl tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-CheekPer l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo. Argomenti più discussi: Altra settimana pesante prima di Genoa-Milan: ufficio voci scatenato; Serie A, le probabili formazioni della 36ª giornata: squalificati, infortunati e ballottaggi di tutti i match; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni. [MN] Milano entrerà in ritiro da mercoledì a domenica per la partita contro il Genoa reddit A decidere il calendario è Roma-Lazio (non si può giocare di sera per ordine pubblico). Non si può giocare nemmeno di sabato (mercoledì la Lazio gioca la finale di Coppa Italia) o di domenica pomeriggio (finali degli internazionali di tennis). Probabile orari x.com Emergenza totale col Genoa, la formazione del Milan è obbligataLa sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato in dote tre calciatori squalificati in casa Milan con i rossoneri che dovranno cambiare formazione ... milanlive.it