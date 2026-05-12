Genoa-Milan la probabile formazione rossonera | Allegri in emergenza totale nella partita dell’anno
Domenica 17 maggio si svolgerà la partita tra Genoa e Milan allo stadio Luigi Ferraris. La data e l’orario preciso sono ancora da definire, con una possibile collocazione tra le 12:30 e le 18:00. La squadra rossonera si presenta con diverse assenze, e l’allenatore si trova costretto a schierare una formazione in gran parte emergenziale. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in vista della fine del campionato.
Con tre punti, i rossoneri avranno ancora chance (battendo poi la settimana successiva il Cagliari a 'San Siro') di qualificarsi in Champions League senza dipendere dai risultati di Napoli, Juventus, Roma e Como. In caso di pareggio o di altra sconfitta (sono già 5 nelle ultime 7 gare), Mike Maignan e compagni dovranno farsi il segno della croce e sperare. Genoa-Milan, che si potrebbe giocare o alle ore 12:30 (come comunicato in via ufficiale ieri) o alle ore 18:00 (esiste il rischio spostamento per ottenere la contemporaneità con il Derby della Capitale, si attende la decisione del Prefetto di Roma), vedrà, però, Allegri alle prese con un'emergenza totale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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