Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione del Milan in un video pubblicato online, sottolineando che la squadra ha ottenuto una vittoria importante. Tuttavia, ha anche evidenziato che ci sono ancora diversi problemi da risolvere. Nel suo intervento, ha fatto riferimento alle recenti prestazioni e alle difficoltà emerse durante le partite. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati o sui singoli giocatori, ma il focus è rimasto sulla necessità di miglioramenti complessivi.

Grazie alla vittoria contro il Genoa nella 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A, il Milan ha avvicinato ulteriormente l'obiettivo Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultimo turno contro il Cagliari per blindare aritmeticamente il quarto posto. In occasione della sfida contro i sardi, il Diavolo potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, pronto ad incitare Rabiot e compagni verso l'Europa. In merito alla vittoria del Milan contro il Genoa, si è espresso anche il noto giornalista Alfredo Pedullà. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Il Milan ha disputato un brutto primo tempo, ma nella ripresa ha fatto esattamente ciò che era necessario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Vittoria pesante, ma i problemi sono ancora tanti”

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