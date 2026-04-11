Serie A il Milan crolla in casa | vittoria pesante della Juve

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro l'Udinese, in una partita valida per la Serie A. La squadra rossonera ha perso tra le mura di San Siro, con la Juventus che ha ottenuto una vittoria importante. La sconfitta porta il Milan a rimanere fermo in classifica e rischia di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione in campionato si fa difficile per i rossoneri.

Il Milan si ferma ancora, ora è crisi nera in Serie A: i rossoneri perdono a San Siro contro l’Udinese e ora è a rischio anche il quarto posto. Vince la Juventus Altro tonfo per il Milan, arrivato alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Di fatto, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri si sono liquefatti e contro l’Udinese è arrivato il ko più grave di tutti. I bianconeri hanno dominato in lungo e in largo per tutta la partita, proprio nel giorno in cui Massimiliano Allegri ha cercato di dare una svolta più offensiva al gioco, tornando alla difesa a quattro. Il risultato è pesantissimo, uno 0-3 che resterà nella storia.🔗 Leggi su Sportface.it

Il dg Giuseppe Praticò: "La Reggina ha portato a casa una vittoria pesante"La Reggina ha portato a casa tre punti pesanti dalla trasferta di Ragusa, pur non fornendo la sua migliore prestazione.

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