Dopo il derby vinto contro l’Inter, l’allenatore del Milan ha dichiarato che i nerazzurri hanno sette punti di vantaggio e che rimangono i favoriti del campionato. Ha parlato a Dazn, sottolineando la distanza tra le due squadre e mantenendo un tono equilibrato. Le sue parole sono state riportate subito dopo la partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Pagelle Milan Inter: la notte di Estupinan, Rabiot-Modric totali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Allegri tiene i piedi per terra dopo la vittoria con l’Inter: «Loro han 7 punti di vantaggio, sono tanti e sono ancora i grandi favoriti del campionato!»

Milan, Polverosi: “Dieci punti dall’Inter sono tanti. Fischi a Bastoni? Sono il frutto del calcio di oggi”La vittoria dell'Inter contro il Lecce ha ridotto ulteriormente le chance di scudetto per il Milan.

“Se mi dicono che sono fortunato io sono contento”: la teoria di Allegri dopo la nona vittoria del Milan per un gol di scarto“La fortuna conta nella vita in generale, se mi dicono che sono fortunato io sono contento”.

Altri aggiornamenti su Milan Allegri tiene i piedi per terra....

Temi più discussi: Milan, Allegri vuole restare ma alle sue condizioni; Milan: Allegri risponde a Capello, giudica nuove regole VAR e rivela suo futuro citando Sanremo; Allegri, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan, Allegri: Il derby è una gara speciale. Ho un contratto fino al 2027, ma il futuro è domani.

Milan-Inter diretta Serie A: Allegri vince il derby contro Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Il derby è rossonero, il gol di Estupiñán riapre la lotta-scudetto: Allegri a -7Si allunga la maledizione del derby per l'Inter, a secco di vittorie da sette stracittadine e dalla conquista della seconda stella, mentre il Milan torna a credere alla difficile rimonta-scudetto. La ... msn.com

Il Milan vince, proteste dell'Inter nel finale per un mancato rigore: cos'è successo - facebook.com facebook

La maledizione derby non si ferma: Estupinan fa felice il #Milan, #Inter battuta e ora a +7 sui rossoneri #DerbyMilano x.com