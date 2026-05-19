Le notizie principali dalla città di Milano oggi riguardano il possibile ritorno di un ex dirigente nel club meneghino, secondo alcune fonti vicine alla società. Si parla anche di un piano tecnico messo a punto dall’attuale allenatore, che prevede alcune modifiche alla rosa per la prossima stagione. Inoltre, sono state fatte delle dichiarazioni pubbliche da parte di un ex calciatore, che ha rivolto alcune accuse ai vertici della squadra. Questi sono i fatti più rilevanti della giornata in città.

Giornata cruciale in casa rossonera a ridosso dell'ultimo e decisivo verdetto di San Siro contro il Cagliari. Il punto sulle principali notizie pubblicate oggi, martedì 19 maggio 2026, su PianetaMilan.it racconta di un club in totale fermento, sospeso tra grandi manovre nell'organigramma, retroscena bollenti di spogliatoio e il lancio ufficiale della nuova divisa da gioco. Ecco il riepilogo dettagliato delle Milan Top News che vi abbiamo proposto nella mattinata odierna sul nostro portale web, aggiornato quasi 24 ore su 24. 1. Il bivio di Allegri: tra le richieste a Cardinale e la tentazione Napoli Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera resta legato alla qualificazione in Champions League, obiettivo che farebbe scattare il rinnovo automatico fino al 2028 a 6 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: il clamoroso ritorno di Galliani, il piano Allegri e le accuse di Cassano

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