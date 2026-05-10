Questa mattina a Milano si sono diffuse diverse notizie riguardanti il club, tra cui l’assenza di Pulisic e le preoccupazioni su Allegri, considerato a rischio. Nel frattempo, si è saputo che l’amministratore delegato sarà oggetto di contestazioni durante l’evento di questa sera allo stadio. Questi sono i principali aggiornamenti raccolti in queste ore, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

L'assenza di Christian Pulisic, le voci sul futuro di Massimiliano Allegri, l'annunciata contestazione a Giorgio Furlani e molto altro: su 'PianetaMilan.it' facciamo un punto della situazione in casa rossonera, mettendo ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato, per voi, i temi più caldi della mattina di oggi, domenica 10 maggio 2026, per offrirvi non soltanto la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura su presente e futuro del nostro amato Milan. Ecco le Top News che abbiamo analizzato per voi oggi. Circolano 'rumors' sulla posizione di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Nonostante lui, ieri, in conferenza stampa abbia dichiarato come il suo obiettivo sia "rimanere il più a lungo possibile", c'è chi lo vede già destinato alla panchina della Nazionale Italiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Pulisic out, Allegri a rischio. Ma è Furlani quello nel mirino

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