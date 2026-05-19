Milan le richieste di Allegri a Cardinale per restare e i retroscena sui rapporti con i dirigenti

In un clima di tensione tra l’allenatore e la proprietà del club, si sono intensificate le richieste di Allegri per mantenere il suo ruolo. Il tecnico ha avanzato la necessità di rinforzi di livello internazionale, citando giocatori come Luka Modric e Adrien Rabiot come priorità, mentre ha escluso che l’arrivo di Leon Goretzka possa essere sufficiente. Queste indicazioni arrivano in un momento di discussioni sui rapporti tra l’allenatore e i dirigenti, con il futuro ancora incerto.

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