Milan le richieste di Allegri a Cardinale per restare e i retroscena sui rapporti con i dirigenti
In un clima di tensione tra l’allenatore e la proprietà del club, si sono intensificate le richieste di Allegri per mantenere il suo ruolo. Il tecnico ha avanzato la necessità di rinforzi di livello internazionale, citando giocatori come Luka Modric e Adrien Rabiot come priorità, mentre ha escluso che l’arrivo di Leon Goretzka possa essere sufficiente. Queste indicazioni arrivano in un momento di discussioni sui rapporti tra l’allenatore e i dirigenti, con il futuro ancora incerto.
La stagione del Milan di Massimiliano Allegri è arrivata all'atto finale. Un'annata vissuta sulle montagne russe. Prima lo straordinario percorso di 24 partite consecutive senza sconfitte (da agosto 2025 a febbraio 2026). Quindi la crisi nera primaverile con cinque ko in sette partite. Infine il prezioso acuto dello stadio Ferraris contro il Genoa. Ora mancano solo 90 minuti alla fine dei giochi. Battendo il Cagliari a San Siro, il Diavolo agguanterà la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Un traguardo che blinderebbe Allegri sia sul piano tecnico sia su quello contrattuale, facendo scattare il prolungamento automatico fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio che salirebbe da 5 a 6 milioni di euro netti all'anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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