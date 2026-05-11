Il direttore sportivo del Milan ha commentato la sconfitta subita contro l'Atalanta, terminata 2-3 davanti ai tifosi di casa. Dopo la partita, ha affermato che i supporter meritano un’altra squadra. Nel frattempo, circolano voci sulla possibile decisione di interrompere il ciclo della squadra di Allegri. La partita si è svolta nel stadio di San Siro, con i rossoneri sconfitti in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Il Milan ha perso ancora, stavolta per 2-3, a 'San Siro' contro l'Atalanta. Si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sette partite, un periodo nero in cui il Diavolo ha conquistato appena quattro punti, passando dalla lotta Scudetto contro l'Inter al rischio di perdere un posto nella prossima edizione della Champions League, che sembrava già assicurato due mesi fa. I gol di Éderson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori hanno abbattuto le scarsissime resistenze del Milan di Massimiliano Allegri. Il quale, in un sussulto d'orgoglio finale, con i tifosi che avevano già abbandonato lo stadio, è riuscito ad andare in gol con Strahinja Pavlovic e Christopher Nkunku.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “I tifosi meritano un altro Milan”. C’è l’ipotesi ritiro per la squadra di Allegri

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#Allegri: Il problema non è #Leao. #Champions a rischio? Lo dicevo.... E #Tare: #Milan in ritiro L'allenatore rossonero: Abbiamo ripreso a fare gol, è un buon segnale. Il direttore sportivo: I tifosi meritano un’altra squadra. Io in bilico? Non ho avuto segnali x.com

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