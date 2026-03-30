Mercato Milan prende quota l’idea Bellanova | primi contatti con entourage e Atalanta e c’è anche un vantaggio…

Sul mercato del Milan si fa strada l’ipotesi di un trasferimento di Bellanova. Sono stati avviati i primi contatti con l’agente del giocatore e con l’Atalanta, squadra di provenienza. Tra le parti si discute anche di un possibile vantaggio legato a questa operazione. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

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