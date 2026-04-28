Mercato Milan prende quota la suggestione Anguissa | Allegri e Tare ne parlano pista complicata… Le ultime

Sul fronte del mercato del Milan per la stagione 20262027, si parla di un possibile interesse per un centrocampista di rilievo. Sono stati avviati alcuni primi dialoghi tra il tecnico e il direttore sportivo riguardo a questa operazione, che al momento viene considerata complessa. La trattativa coinvolge anche l’allenatore di una squadra rivale e il direttore sportivo di un’altra, rendendo la pista di difficile realizzazione, anche se non del tutto esclusa.

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