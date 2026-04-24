Scaroni Furlani e Tare al fianco della squadra a Milanello | le ultime in vista di Milan-Juventus

Il Milan si è allenato a Milanello in vista della partita contro la Juventus a San Siro. Alla seduta hanno partecipato anche gli amministratori delegati e i dirigenti del club, che sono stati presenti sul campo durante l'allenamento. La squadra si prepara per l’incontro di campionato, con i giocatori che hanno svolto esercizi tecnici e tattici. La sfida tra le due squadre è programmata per la prossima giornata di Serie A.

Il Milan entra nella settimana decisiva con un segnale chiaro: compattezza. A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro per la 34ª giornata di Serie A 20252026, la dirigenza rossonera si è presentata al completo a Milanello per assistere all’allenamento della squadra. Un gesto simbolico ma significativo, che testimonia la vicinanza del club a Massimiliano Allegri e al gruppo in un momento delicato della stagione. La corsa alla Champions League non è ancora chiusa. Servono 7 punti nelle ultime 5 giornate per blindare aritmeticamente il piazzamento tra le prime quattro. Il traguardo è vicino, ma non ancora raggiunto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scaroni, Furlani e Tare al fianco della squadra a Milanello: le ultime in vista di Milan-Juventus Notizie correlate Verso Milan-Juventus, Allegri concede una giornata di riposo alla squadra: le ultime da MilanelloProsegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Milan, Furlani a pranzo con Allegri: segnale di riavvicinamento? Le ultime da MilanelloDopo giorni di indiscrezioni su una presunta frattura tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, a Milanello è arrivato un segnale forte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allegri chiama i pupilli e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Milan, news di oggi: mercato all'attacco, Tare in bilico, parla Scaroni; Ordine ci va giù pesante: Se il Milan continua a farsi portare a spasso da Marotta, il distacco con...; Milan, Zazzaroni: Furlani non è uomo di mercato e di calcio, su Allegri dico questo. Qui Milan – Verso la Juve: oggi presenti a Milanello Furlani, Tare e il presidente ScaroniDopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Juventus. La ... tuttojuve.com MN - Oggi presenti a Milanello Furlani, Tare ed anche il presidente ScaroniDopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi a preparare in quel di Milanello l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro contro ... milannews.it Contro la Juventus il Milan punta a rompere una maledizione che dura da oltre 8 mila giorni Potrete seguire la partita anche sul canale Twitch di Crazy Calcio Show, uno spazio dove i tifosi potranno vivere il match insieme a Christian Brocchi, Gianluca Za facebook Tuttosport: è Milan-Juventus anche sul mercato. La sfida per Goretzka e le alternative del Diavolo x.com