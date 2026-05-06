Igli Tare si è incontrato con Cristopher Nkunku e Ardon Jashari a Milanello. Le conversazioni sono durate diverse ore e si sono concentrate sul loro stato attuale e sui possibili sviluppi futuri. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma fonti vicine alla società suggeriscono che si sta valutando la possibilità di una loro cessione o rinnovo contrattuale. La situazione resta ancora in fase di definizione.

Non solo il discorso di Massimiliano Allegri alla squadra. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nella giornata di ieri a Milanello sarebbe andato in scena anche un confronto tra il direttore sportivo Igli Tare, Cristopher Nkunku e Ardon Jashari. Un faccia a faccia significativo, che arriva in un momento delicato della stagione e che accende interrogativi sul futuro dei due giocatori, fortemente voluti proprio dall’ex dirigente della Lazio. Arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, Nkunku ha realizzato finora con 6 gol e 3 assist in 32 presenze complessive. Numeri non disastrosi, ma distanti dagli standard mantenuti in Bundesliga con il Lipsia, dove l'attaccante francese classe 1997 aveva collezionato 70 reti e 56 assist in 172 gare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare a colloquio con Nkunku e Jashari a Milanello: aria d’addio? Ecco cosa filtra sul loro futuro

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