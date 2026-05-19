Nel corso della prima stagione al Milan, Igli Tare ha affrontato diverse situazioni legate alla gestione della squadra. La discussione intorno alla sua posizione è stata alimentata dal caso Mateta, episodio che ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi. La vicenda ha generato tensioni tra i membri dello staff e ha portato a riflessioni interne sulla strategia da seguire. La situazione ha fatto discutere nel mondo del calcio, con vari commentatori che hanno analizzato le decisioni prese dall'area tecnica.

Dopo soltanto un anno dal suo arrivo al Milan, il futuro di Igli Tare è già in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo potrebbe salutare il club al termine della stagione, a causa di un operato ritenuto insufficiente. In queste valutazioni pesano i 73 milioni complessivi spesi gli acquisti di Nkunku e Jashari, due giocatori che non hanno reso quanto ci si aspettava. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio le frizioni tra Tare e il resto della società sarebbero nate dal caso Mateta dello scorso gennaio. Negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato, il Milan si era fiondato su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace classe 1997. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Marzio: “Tare in discussione? Tutto è nato dal caso Mateta. Vi spiego cosa è successo”

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[DiMarzio] Tare non sarà più il direttore sportivo, quindi dovremo vedere se GF rimane e chi sarà alla fine responsabile. Ci sono diverse fazioni interne, anche le mura ormai lo sanno e sarà necessario capire quale direzione e strategia seguirà il club. : r/ACMil reddit

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