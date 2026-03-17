A Milanello, oggi, si è concluso il caso Pulisic-Leao dopo l’episodio avvenuto durante la partita contro la Lazio. Pulisic e Leao si sono incontrati nel centro sportivo, dove sono stati visti insieme mentre si allenavano senza problemi. Entrambi sono rientrati completamente nel gruppo e hanno partecipato alle sessioni di allenamento senza ulteriori tensioni evidenti.

Tutto rientrato a Milanello tra Christian Pulisic e Rafael Leao. Dopo il caos che ha seguito Lazio-Milan, la tensione tra i due attaccanti rossoneri sembra essere rientrata senza grossi problemi. A riportarlo Emanuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport' che ha spiegato cosa è successo oggi tra i due. Dopo la sessione di analisi-video del match, i due rossoneri hanno avuto un confronto sereno che si è concluso con una stretta di mano amichevole, con la promessa di terminare la stagione nel miglior modo possibile. LEGGI ANCHE: Milan, chi è e come gioca Stanic: può essere l'attaccante di 'peso'? Numeri e video L'episodio ormai alle spalle dei due è la rabbia di Rafa Leao verso il partner d'attacco per ciò che è successo prima del cambio in Lazio-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caso Pulisic-Leao rientrato del tutto. Ecco cosa è successo oggi a Milanello

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