Letizia | Tifosi del Milan non cantante Cardinale devi vendere provate con Cardinale devi comprare

Francesco Letizia, giornalista, ha commentato le recenti dichiarazioni dei tifosi del Milan, che hanno chiesto a Gerry Cardinale di vendere o comprare, in risposta alle sue mosse sul mercato. Letizia ha osservato come le reazioni siano state rivolte direttamente al proprietario, evidenziando i cambiamenti nel rapporto tra i supporter e la dirigenza. Le proteste dei tifosi si sono concentrate su queste richieste rivolte a Cardinale.