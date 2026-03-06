Letizia | Tifosi del Milan non cantante Cardinale devi vendere provate con Cardinale devi comprare
Francesco Letizia, giornalista, ha commentato le recenti dichiarazioni dei tifosi del Milan, che hanno chiesto a Gerry Cardinale di vendere o comprare, in risposta alle sue mosse sul mercato. Letizia ha osservato come le reazioni siano state rivolte direttamente al proprietario, evidenziando i cambiamenti nel rapporto tra i supporter e la dirigenza. Le proteste dei tifosi si sono concentrate su queste richieste rivolte a Cardinale.
Nelle ultime settimane, il nome di Cardinale è comparso sui giornali più spesso del solito. Questa volta, però, a far parlare non sono le polemiche dei tifosi rossoneri, ma la sua presenza più costante negli ultimi mesi. In merito al proprietario del Milan si è espresso il noto giornalista Francesco Letizia: di seguito un estratto del suo editoriale per 'Sportitalia'. "Chi può dirlo: troppo presto ancora per sbilanciarsi. Ma nell'aria c'è profumo di lavori in corso: niente guerre né contrasti, ma un'aria di riflessioni per il bene del Milan sì, come conferma la presenza più costante di Gerry Cardinale negli ultimi mesi".
Cardinale chiude accordo con Comvest, Elliot esce dal consiglio di amministrazione del MilanIl Milan ha completato un’operazione strategica che ridefinisce la sua struttura finanziaria e di governance.
