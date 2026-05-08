Altro che conferma Milan è caos | spunta lo scenario clamoroso

Da thesocialpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è diventato oggetto di discussione. Nonostante il contratto fino al 2027 e i risultati iniziali positivi della stagione, nelle ultime settimane si sono accentuate le tensioni tra l’allenatore e la dirigenza. La situazione attuale ha generato un clima di incertezza, con voci di possibili cambiamenti in vista. La squadra e i tifosi attendono sviluppi su questa delicata vicenda.

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Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è sempre più incerto. Nonostante un contratto valido fino al 2027 e una stagione partita con entusiasmo e risultati incoraggianti, nelle ultime settimane attorno al tecnico rossonero si è creato un clima di forte tensione. I risultati negativi del girone di ritorno, la contestazione crescente dei tifosi e le divisioni interne alla dirigenza stanno alimentando dubbi profondi sul progetto tecnico e sul destino dell’allenatore livornese. L’ambiente rossonero vive giorni complicati. Sui social è esplosa una petizione contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani che ha già raccolto oltre 30mila firme, mentre per la prossima partita a San Siro è attesa una nuova contestazione contro la società.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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