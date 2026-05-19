Milan | clima di forte incertezza
Il club milanese si avvicina alla conclusione della stagione in un’atmosfera di incertezza che coinvolge sia gli aspetti sportivi che quelli amministrativi. La squadra ha concluso le ultime partite con risultati alterni, mentre nello stesso periodo sono emerse tensioni tra i dirigenti e all’interno del team. La situazione finanziaria dell’ente sportivo è oggetto di discussione tra i rappresentanti, senza che siano stati comunicati piani chiari per il futuro.
Il Milan si avvicina alla fine della stagione in un clima di forte incertezza, dentro e fuori dal campo. La corsa alla Champions League resta ancora aperta, ma attorno al club si moltiplicano le voci su possibili cambiamenti societari e tecnici. Gerry Cardinale, dopo settimane di silenzio, starebbe riflettendo su una profonda riorganizzazione dell’area sportiva, segnale di come il rendimento della squadra e le tensioni interne abbiano lasciato il segno nell’ambiente rossonero. Tra i temi più discussi c’è naturalmente il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico continua a ribadire pubblicamente la volontà di restare concentrato soltanto sul finale di campionato, ma nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni su rapporti non sempre semplici con alcuni dirigenti vicini alla proprietà. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
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Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettative su di lui sono facebook
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