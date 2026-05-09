Milan-Atalanta clima rovente Di Stefano | Domani ci sarà una protesta forte allo stadio

Domani allo stadio si prevede una protesta forte da parte dei tifosi durante la partita tra Milan e Atalanta. Il clima tra le due tifoserie è teso, mentre il Milan di Allegri si avvicina alla sfida. Il tecnico ha parlato delle tensioni, mentre le contestazioni sono attese tra i supporters. La partita si svolgerà in un contesto di clima caldo e di tensione tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo. Domani sera, presso lo stadio di San Siro alle ore 20:45 andrà in scena Milan-Atalanta, big match della 36esima giornata di campionato. Un vero e proprio scontro valido per l'Europa: se domani il Milan vincerà, alla formazione di Allegri mancherebbero solamente 3 punti per la qualificazione matematica. Proprio dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i rossoneri sono chiamati a reagire, conquistato i 3 punti. A tenere altissima la tensione, però, oltre alla lotta per la Champions League e all'importanza del match stesso, ci sarà anche una contestazione. Sugli spalti di San Siro è, infatti, attesa una forte contestazione da parte dei tifosi rossoneri nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, clima rovente. Di Stefano: “Domani ci sarà una protesta forte allo stadio” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Milan, clima rovente attorno a Furlani: superate le 30mila firme Lazio Atalanta Coppa Italia, stadio Olimpico quasi deserto: una semifinale dal clima surrealeCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan, clima rovente in vista dell'Atalanta: prevista contestazione dei tifosi a San Siro contro Furlani; Atalanta a San Siro in un clima rovente: i tifosi del Milan preparano la contestazione; Furlani OUT, i tifosi del Milan dicono basta! 20mila firme alla petizione; Le ultime armi del Milan. Adesso tocca a Gimenez. Milan, clima rovente in vista dell'Atalanta: prevista contestazione dei tifosi a San Siro contro FurlaniIl dirigente rossonero verrà contestato anche domenica a San Siro quando verranno esposti anche diversi striscioni contro il suo operato. msn.com Milan-Atalanta, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida tra Milan e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... calciomercato.com « » Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta #milanatalanta #allegri #milanpress x.com [MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit