Migranti gli sbarchi calano ma i morti in mare raddoppiano nel 2026 | il rapporto Frontex
Nei primi quattro mesi del 2026, i dati diffusi dall'agenzia europea della guardia di frontiera indicano una diminuzione degli sbarchi nel continente. Tuttavia, nello stesso periodo, il numero di persone morte in mare è raddoppiato rispetto all'anno precedente. La relazione evidenzia una tendenza contraddittoria tra una riduzione degli arrivi e un aumento della mortalità nelle traversate. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i numeri segnalano un incremento delle tragedie nelle acque del Mediterraneo.
I dati relativi ai primi quattro mesi del 2026 rilasciati da Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, parlano di una riduzione dei flussi migratori verso l'Unione europea. Mentre calano gli spostamenti, aumentano però le morti di persone migranti nel Mediterraneo: "Costo umano devastante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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