Maltempo e sbarchi di migranti Frontex | meno 50% rispetto ai primi due mesi del 2025

Frontex comunica che nei primi due mesi del 2025 gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell’Unione Europea sono diminuiti del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi intorno alle 12.000 persone. La riduzione è attribuibile alle cattive condizioni meteorologiche che hanno interessato le rotte migratorie principali, influendo sul numero di sbarchi e di attraversamenti irregolari.

Le cattive condizioni meteorologiche nei primi due mesi dell'anno lungo le principali rotte migratorie verso l'Ue hanno fatto calare drasticamente gli attraversamenti irregolari delle frontiere Ue, a circa 12mila, un calo del 52% rispetto al gennaio-febbraio 2025. Lo comunica Frontex. Lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste italiane e che resta la rotta più trafficata (pesa per circa il 30% degli arrivi), si sono registrati circa 3.300 attraversamenti irregolari, in calo del 50% rispetto ai primi due mesi del 2025. Il numero di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo umano, sottolinea l'agenzia Ue, continua ad aumentare.

Migranti, altro che chiacchiere: meno 56% di sbarchi rispetto al 2025. Il governo svuota i gommoni, salva vite, stronca i trafficantiMentre la sinistra si perde in chiacchiere ideologiche e veti sulla memoria, il governo Meloni risponde con la forza dei numeri e del pragmatismo.

Rimpatri, hub e Frontex potenziata: svolta in Europa contro gli sbarchiI giudici possono pure ostacolare i rimpatri dall’Italia, ma se l’Europa ha davvero deciso di lottare contro l’invasione, non basteranno magistrati...

