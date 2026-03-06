In attesa da sei mesi per una risonanza | Andava fatta entro sessanta giorni

Una persona attende da sei mesi una risonanza, nonostante fosse prevista entro sessanta giorni. Dopo la prescrizione, sono trascorsi più di quattro mesi da quando è stata presa in carico, ma ancora non è stata fissata una data per l’esame. La situazione evidenzia un ritardo significativo rispetto ai tempi stabiliti. La persona rimane in attesa senza indicazioni precise sulla data della prestazione.

"Dopo sei mesi dalla prescrizione e a oltre quattro mesi di "presa in carico" (per una prestazione da eseguire entro 60 giorni), non esiste ancora una data per l'esame. Ritengo sia un caso di gravissima inefficienza, ma anche di silenzio istituzionale da parte dell'Ast di Macerata, che sta calpestando il diritto alla salute di un cittadino nonostante l'intervento delle massime autorità di garanzia regionali". E' quanto denuncia il 73enne maceratese B. S., al quale lo scorso 19 settembre è stata fatta una prescrizione medica per essere sottoposto ad un esame di risonanza magnetica all'addome, superiore e inferiore, con priorità D, vale a dire da effettuare entro 60 giorni.