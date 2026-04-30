L’immunoterapia cellulare compie un passo decisivo nel trattamento del mieloma multiplo in Italia. La terapia CAR-T ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) sviluppata da Johnson & Johnson, è ora rimborsata anche in Italia, ad oggi unica terapia avanzata utilizzabile in linee precoci di trattamento. Cilta-cel è indicata in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, inclusi un agente immunomodulante e un inibitore del proteasoma, nei quali si è verificata progressione della malattia durante l’ultima terapia e sono refrattari a lenalidomide. Si tratta di un cambio di paradigma rilevante per una patologia ematologica ancora oggi caratterizzata da recidive successive e progressiva riduzione dell’efficacia terapeutica.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mieloma multiplo, la terapia “one shot” ora è realtà: cosa cambia per i pazienti italiani

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