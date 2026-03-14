Stromboli set | casting 2026 per il film di Rohrwacher

L’isola di Stromboli si sta organizzando per ospitare le riprese del nuovo film diretto da Alice Rohrwacher nel 2026. Il casting è aperto e coinvolge attori e figuranti di diversa provenienza. Durante le riprese, il paesaggio vulcanico sarà il centro di un set che attirerà team da vari paesi. La produzione si svolgerà nel corso dell’anno prossimo.

L’isola di Stromboli si prepara ad accogliere le riprese del nuovo progetto cinematografico firmato dalla regista Alice Rohrwacher, un evento che trasformerà temporaneamente il paesaggio vulcanico in un set internazionale. Le riprese sono programmate per iniziare il 27 aprile e concludersi alla fine di maggio del corrente anno 2026, offrendo una rara opportunità di lavoro retribuito ai residenti locali. Fino al 3 aprile scade la finestra temporale per inviare le candidature, aprendo le porte a uomini, donne e bambini che vivono sull’isola o possono alloggiarvi. Il progetto non cerca semplici comparse ma figure specifiche che riflettano l’autenticità della vita isolana, garantendo un contratto nazionale e rimborsi per le prove di costume. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stromboli set: casting 2026 per il film di Rohrwacher Articoli correlati Stromboli protagonista al BIT 2026: Pro Loco Amo Stromboli punta su turismo integrato e strategie digitali per le Eolie.La Pro Loco Amo Stromboli ha rafforzato la sua presenza nel panorama turistico italiano partecipando alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di... Agli European Film Awards trionfa "Sentimental Value". Per l'Italia premi a Greta Scarano e Alice Rohrwacher. Il video di Amica.it(askanews) – C’è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l’opera prima di Greta Scarano La vita da grandi con Matilda De... Una selezione di notizie su Stromboli set casting 2026 per il film... Discussioni sull' argomento Stromboli diventa set di Three Incestuos Sister con Dakota Johnson e Alice Rohrwacher; Casting call a Stromboli per film internazionale diretto da Alice Rohrwacher; I delitti del Barlume 14, al via i nuovi casting per comparse e figurazioni speciali; Casting per il nuovo film di Alice Rohrwacher a Stromboli, si cercano numerose figure, lavoro retribuito. Casting per il nuovo film di Alice Rohrwacher a Stromboli, si cercano numerose figure, lavoro retribuitoCasting aperti a Stromboli per il nuovo film internazionale diretto da Alice Rohrwacher. Lavoro regolarmente retribuito. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com Tramonto sull'isola di Stromboli, una delle sette "perle" che compongono l'arcipelago delle Isole Eolie in Sicilia... - facebook.com facebook Un respiro caldo sale lento. La montagna lo lascia andare come un pensiero che non può trattenere. Stromboli EdizioniStrombolibri x.com