Mick Jagger a Stromboli | l’isola diventa set internazionale tra attese set blindato e suggestioni cinematografiche
L’isola di Stromboli si sta preparando a ospitare un evento di grande rilievo, con l’arrivo di uno dei musicisti più noti a livello internazionale. Le autorità locali hanno predisposto misure di sicurezza stringenti per garantire la riservatezza durante le operazioni di allestimento e riprese. La presenza di questa figura ha trasformato il luogo in un set internazionale, attirando l’attenzione di operatori e media. La preparazione dell’isola si svolge in un clima di attesa e discrezione, senza precedenti recenti.
Stromboli si prepara a vivere giorni di grande attesa e massima riservatezza con l’arrivo di una delle icone assolute della musica mondiale. Mick Jagger, frontman dei The Rolling Stones, è atteso sull’isola — secondo le informazioni che circolano tra produzione e ambienti locali — nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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