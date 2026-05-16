Mick Jagger a Stromboli | l’isola diventa set internazionale tra attese set blindato e suggestioni cinematografiche

L’isola di Stromboli si sta preparando a ospitare un evento di grande rilievo, con l’arrivo di uno dei musicisti più noti a livello internazionale. Le autorità locali hanno predisposto misure di sicurezza stringenti per garantire la riservatezza durante le operazioni di allestimento e riprese. La presenza di questa figura ha trasformato il luogo in un set internazionale, attirando l’attenzione di operatori e media. La preparazione dell’isola si svolge in un clima di attesa e discrezione, senza precedenti recenti.

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