Mezzo a fuoco verso l'autostrada A1 | dieci chilometri di coda si scorre su una corsia

Un veicolo ha preso fuoco tra Monte Porzio Catone e l’ingresso dell’autostrada A1, causando una lunga coda di circa dieci chilometri. Il traffico sulla corsia interessata è completamente bloccato, con i veicoli che si muovono lentamente su un’unica corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione.

Veicolo in fiamme nel tratto fra Monte Porzio Catone e l'ingresso con l'autostrada A1: traffico in tilt e code da 10 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Camion sbanda e si schianta sull’Autostrada A1: 8 chilometri di coda in direzione NapoliL'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il... Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso RomaIncidente di fine festività lungo l'autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: code fino a 20 chilometr verso le 13. Contenuti e approfondimenti su Mezzo a fuoco verso l 8217 autostrada... Discussioni sull' argomento Auto a fuoco nella notte alla rotatoria in via Michelangelo; Ennesimo incidente in A4: a fuoco mezzo pesante; Tir pieno di gas tampona una cisterna in A4: si rovescia e prende fuoco. Ferito uno degli autisti. Autostrada riaperta dopo 8 ore; Camion carico di legname prende fuoco sull’A1. Scontro tra auto e mezzo pesante che va a fuoco sulla A1Poco prima delle 7, sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. A causa del sinistro il mezzo pesante ha preso fuoco. E' stato ... ansa.it A undici chilometri da Sassari, in mezzo alla campagna sarda, esiste una struttura che non dovrebbe essere lì. Non un nuraghe. Non un dolmen. Non una necropoli ipogeica. Una ziggurat. Uguale — nelle proporzioni e nella logica costruttiva — alle piramidi a - facebook.com facebook Abbandonato in mezzo al nulla, il cane Caxopa incrocia lo sguardo che gli cambierà per sempre vita @lazampa @LaStampa x.com