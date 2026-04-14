Altra mattinata di disagi sulla Pontina | chilometri di coda per un camion in panne

Da latinatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i pendolari che percorrono la tratto della Pontina hanno affrontato lunghe code e rallentamenti a causa di un camion in panne. La presenza del veicolo fermo ha provocato un blocco temporaneo del traffico, causando congestione sulla strada e ritardi nelle partenze verso la capitale. La situazione ha interessato diverse ore, con auto che si sono accumulate lungo la carreggiata.

Ancora una mattinata di disagi per i pendolari della Pontina, che questa mattina hanno dovuto fare i conti con nuove code e traffico paralizzato per raggiungere la Capitale.A creare problemi è stato però un camion in panne, fermo sulla carreggiata sul tratto di strada dopo Aprilia 2, verso via.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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