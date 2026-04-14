Altra mattinata di disagi sulla Pontina | chilometri di coda per un camion in panne

Questa mattina, i pendolari che percorrono la tratto della Pontina hanno affrontato lunghe code e rallentamenti a causa di un camion in panne. La presenza del veicolo fermo ha provocato un blocco temporaneo del traffico, causando congestione sulla strada e ritardi nelle partenze verso la capitale. La situazione ha interessato diverse ore, con auto che si sono accumulate lungo la carreggiata.

Ancora una mattinata di disagi per i pendolari della Pontina, che questa mattina hanno dovuto fare i conti con nuove code e traffico paralizzato per raggiungere la Capitale.A creare problemi è stato però un camion in panne, fermo sulla carreggiata sul tratto di strada dopo Aprilia 2, verso via.🔗 Leggi su Latinatoday.it Maltempo e incidenti, mattinata complicata sulla Pontina: code e disagiMattinata complicata per chi si è messo in viaggio oggi, giovedì 12 febbraio, sulla Pontina. Incidente sulla Pontina, un furgone contro lo spartitraffico: chilometri di coda verso RomaUna nuova mattinata di disagi questa mattina, 8 aprile, lungo la Pontina, aggravati dalla nebbia e da un incidente che sta bloccando il traffico. Screening posturale per gli alunni del plesso Giovanni Paolo II Altra importante mattinata presso il plesso succursale Giovanni Paolo II, la giornata dedicata allo screening posturale gratuito rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. L’iniziativa, - facebook.com facebook Un'altra mattinata di confronto formativo e informativo per la #FaiCisl con gli studenti dell’istituto San Benedetto di Latina. #Pac, #condizionalità sociale, #sicurezza alimentare, #sostenibilità, questi alcuni dei temi trattati con gli alunni alla presenza del dirigente x.com