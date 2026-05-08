Gorizia al centro del mondo | parte il festival Mercatali di chitarra

A Gorizia prende il via il festival Mercatali di chitarra, che vede la partecipazione di musicisti provenienti da diversi paesi. L'evento si svolge in più giorni e prevede concerti e incontri dedicati alla musica e alle arti visive. Durante il festival, si svolgono esibizioni di chitarristi di fama internazionale e si organizzano esposizioni di pittura, creando un collegamento tra le due discipline artistiche.

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? Domande chiave Chi sono i musicisti internazionali che arriveranno a Gorizia?. Come si intrecciano la musica classica e la pittura in questo festival?. Dove si svolgeranno le tappe del concorso fuori dal capoluogo?. Quali talenti si sfideranno per il prestigioso premio Enrico Mercatali?.? In Breve Programma dal 9 al 17 maggio con concerti a Cormons e Palazzo De Grazia.. Coinvolgimento di artisti come Maria Francesca Arcidiacono, Riccardo Bertossa e Ayaka Mukaiyama.. Audizioni internazionali tra il 14 e il 17 maggio con focus su Ajdovš?ina.. Collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e la pittrice Marina Legovini.. Dal...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia al centro del mondo: parte il festival Mercatali di chitarra Notizie correlate “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” al Festival Tulipani di Seta Nera: memoria e verità al centro della proiezione specialeCi sono storie che non si chiudono, ma continuano a interrogare le coscienze collettive. Aversa, al via il cantiere del Mof: “Lavori per 270 giorni, accanto agli operatori mercatali”Dopo anni di attesa e di battaglie, si apre uno spiraglio per gli operatori del mercato ortofrutticolo. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dal 9 al 17 maggio Gorizia ospita il Festival Internazionale di chitarra classica ‘Mercatali’; Gorizia capitale della chitarra classica.