A Firenze arriva Reclaim il festival del Cospe con dibattiti su periferia attivismi e movimenti di liberazione

Rivendicare, riprendersi, recuperare. In una parola, RECLAIM. È questo è il titolo della prima edizione del Festival COSPE che si svolgerà a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio 2026. Quattro città in dialogo, due giorni di incontri e oltre 50 ospiti per ripartire dalle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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