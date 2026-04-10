Cancro al colon retto la nuova frontiera della prevenzione | dalla diagnosi alle nuove terapie

Il cancro al colon retto rappresenta una delle forme di tumore più riconoscibili, principalmente per la presenza di sangue occulto nelle feci. La diagnosi precoce avviene spesso attraverso test di screening specifici, che consentono di individuare la malattia prima che si sviluppino sintomi evidenti. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove terapie mirate e approcci terapeutici che stanno modificando il panorama della cura.

Tra le forme tumorali, il cancro al colon retto è forse quello più facilmente riconoscibile, grazie a uno dei principali campanelli d'allarme: il sangue occulto nelle feci. Nonostante questo, il capoluogo etneo si conferma “maglia nera” sul fronte della prevenzione. Lo scorso anno, solo il 10 per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Cancro del colon-retto: consigli per la prevenzioneIl cancro del colon-retto spesso si sviluppa in modo silente e può rimanere asintomatico o quasi per diversi anni . Intelligenza Artificiale in medicina rivoluziona la prevenzione del Cancro al Colon-Retto nella Colite UlcerosaUn nuovo strumento di Intelligenza Artificiale rivoluziona la previsione del rischio di cancro al colon-retto in pazienti con colite ulcerosa,... Temi più discussi: Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adulti; L'aspirina aiuta a prevenire il cancro al colon-retto? Ecco cosa dice la scienza; Tumore del colon, rischio più alto nei casi con test del sangue occulto positivo che non eseguono la colonscopia; Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio. Cancro del colon-retto: consigli per la prevenzioneIl cancro del colon-retto è uno dei tumori più diffusi e al contempo uno dei più letali in Italia. Vengono diagnosticati circa 48.000-50.000 nuovi casi ogni anno, posizionandolo come il secondo tumore ... ilgiornale.it Catania penultima in Sicilia per adesioni allo screening per il tumore al colon-rettoA Catania nel 2025 solo il 10% della popolazione ha aderito agli screening per la prevenzione del tumore al colon-retto: quella etnea è la penultima (davanti a Messina) tra le province siciliane. Ques ... mediterranews.org Lo stato civile può essere un potente determinante sociale del cancro. I tassi della malattia risultano significativamente più alti tra chi non si è mai sposato, secondo un nuovo studio. x.com Il matrimonio riduce il rischio di cancro: un nuovo studio mostra differenze tra sposati e non sposati - facebook.com facebook