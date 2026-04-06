Operato per un tumore al colon un paziente sotto ipnosi | la nuova frontiera della chirurgia all’ospedale Molinette di Torino

Un paziente con un tumore al colon considerato inoperabile a causa del quadro clinico complesso è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Molinette di Torino, utilizzando l’ipnosi come parte della procedura. La squadra medica è riuscita a portare a termine l’operazione, che ha permesso di salvarlo. La tecnica ha coinvolto l’uso dell’ipnosi durante l’intervento, ritenuto una possibile novità nel campo chirurgico oncologico.

Era stato giudicato inoperabile a causa del quadro clinico complesso, ma i medici dell’ ospedale Molinette di Torino sono riusciti a eseguire l’operazione e salvarlo. Il protagonista della storia è un uomo pugliese di 76 anni, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro. Il paziente era stati giudicato inoperabile in altre strutture per via della seria insufficienza respiratoria di cui soffre, ma è stato operato con successo da sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica. Questo perché la ventilazione artificiale, necessaria per interventi di anestesia generale, avrebbe potuto determinargli complicanze respiratorie dall’esito imprevedibile. 🔗 Leggi su Open.online

Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro...

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