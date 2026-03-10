Asili nido partono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico | tutte le informazioni

Da oggi e fino al 31 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l’anno scolastico 20262027. Possono partecipare i bambini e le bambine nati negli anni 2024, 2025 e 2026, fino al 28 marzo 2026 compreso. Le procedure riguardano tutte le strutture pubbliche e convenzionate che accolgono i piccoli.

Si precisa che il valore Isee rivolto a minorenni, dichiarato nella domanda di iscrizione, è un parametro per l'ordinamento della graduatoria, ma è comunque possibile presentare la domanda anche in assenza dell'attestazione Isee. Tale attestazione sarà invece indispensabile per ottenere le agevolazioni tariffarie previste e descritte nel bando, in particolare per richiedere all'Inps il Bonus asili nido. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde, dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 11, ai numeri telefonici 0544482394 e 0544485408 e alle e-mail inviate all'indirizzo ufficioiscrizioni@comune.