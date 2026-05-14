Cinque persone sono state arrestate nell’area flegrea con l’accusa di aver commesso estorsioni e rapine con modalità riconducibili a un metodo mafioso. Le indagini della DDA hanno accertato che il gruppo avrebbe minacciato e aggredito un imprenditore nel settore autonoleggio, oltre a sottrargli un’auto a Mondragone. Le forze dell’ordine hanno eseguito i fermo durante operazioni di routine.

Castellammare di Stabia: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato Europa, P.Paganini (Competere.eu): serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa Norovirus su nave da crociera: oltre 1.700 persone trattenute a Bordeaux dopo un sospetto focolaio Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Secondo le indagini della DDA, il gruppo avrebbe estorto denaro a un imprenditore del settore autonoleggio tra minacce, aggressioni e il furto di un’auto a Mondragone Le evidenze investigative hanno dimostrato che l’imprenditore avrebbe subito un tentativo di truffa ad opera di un esponente di spicco del citato sodalizio il quale, avvalendosi di documenti falsi, avrebbe tentato di accaparrarsi il noleggio di un’autovettura di ingentissimo valore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, estorsioni e rapina con metodo mafioso: cinque arresti nell’area flegrea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arrestiI fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di...

Leggi anche: Roma, usura ed estorsioni con metodo mafioso: due arresti legati alla ’ndrangheta, sequestrate armi e contanti

Temi più discussi: Estorsioni e rapina del clan: cinque arresti tra Napoli e area flegrea; Rapine ed estorsioni all’autonoleggio e la Lamborghini (mai stata) del boss: cinque arresti; Estorsioni a imprenditore, 5 arresti nell'area flegrea; Mondragone, estorsioni a imprenditore noleggio auto di lusso, 5 arresti.

fernando bocchetti x.com

Estorsioni e rapine, 5 arresti nell'area flegreaCinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, tutti pregiudicati dell’area flegrea, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati d ... rainews.it

Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per mesata ai detenuti affiliatiIndagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni ... fanpage.it